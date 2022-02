Precipita in un canalone durante un'escursione, 70enne in elicottero al San Martino

Incidente sulle alture di Rapallo nella zona del Manico del Lume nel primo pomeriggio di giovedì 24 febbraio 2022. Un uomo di 70 anni durante un'escursione è inciampato ed è scivolato in in canalone da un'altezza tra i 25 e i 50 metri, in una zona non boscosa che ha reso più semplici le operazioni di soccorso.

A lanciare l'allarme altre due persone che si trovavano sul sentiero insieme al 70enne, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova, il soccorso alpino e gli operatori del 118.

L'uomo è stato recuperato e trasportato con l'elicottero Grifo all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso, intubato per l'entità del trauma, ma cosciente, l'elicottero è atterrato poco prima delle 14:30.

Gli altri due escursionisti stanno scendendo a piedi autonomamente da Manico del Lume, una squadra dei vigili del fuoco li attende in località Chignero per le verifiche del caso.