Precipita da 50 metri durante un'escursione: muore 69enne

Tragico epilogo per l'incidente che si è verificato sulle alture di Rapallo nella zona del Manico del Lume nel primo pomeriggio di giovedì 24 febbraio 2022: l'uomo di 69 anni precipitato in un canalone durante un'escursione è morto all'ospedale San Martino di Genova.

L'uomo si trovava in compagnia di due amici sopra località Chignero, durante l'escursione è scivolato ed è precipitato da un'altezza di quasi cinquanta metri in una zona non boscosa. Le due persone che erano con lui avevano immediatamente lanciato l'allarme e sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Genova, il soccorso alpino e gli operatori del 118.

Il 69enne era stato recuperato e trasportato intorno alle 14:30 con l'elicottero Grifo all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso, intubato ma ancora cosciente. Troppo gravi, però, le ferite riportate e il trauma al cranio, è morto nel tardo pomeriggio.