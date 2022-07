Maniaco ai parchi, si nasconde dietro a un albero e fotografa le parti intime

È stato sorpreso a fare foto alle parti intime delle ragazze sdraiate sul prato a pendere il sole. Accertati i fatti, è stato denunciato. È successo nel pomeriggio di giovedì 30 giugno 2022 ai parchi di Nervi. Protagonista della vicenda uno straniero di 56 anni, incensurato, residente a Firenze.

Si era appostato dietro un albero nel tentativo di non farsi vedere, ma per fortuna è stato smascherato. Sul posto è intervenuto un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei carabinieri. I militari, dopo aver verificato il contenuto della memoria dell'apparecchio fotografico, hanno scoperto che all'interno vi erano numerose fotografie dello stesso tenore, scattate in circostanze e luoghi diversi.

La macchina fotografica e il suo contenuto sono stati sequestrati. Conclusi gli accertamenti, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per molestia e disturbo delle persone.