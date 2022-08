Si masturba davanti a una donna mentre posteggia il motorino, poi la insegue

Si è calato i pantaloni e ha inziato a masturbarsi, mentre lei stava posteggiando il motorino. Era da poco passata l'una di notte e stava rientrando a casa dopo il lavoro.

"Vieni qui", le ha poi detto e ha iniziato a inseguirla. La donna è scappata ed è riuscita a rifugiarsi e a chiudersi in un portone, da dove ha chiamato la polizia in lacrime. Le volanti arrivate in via Ferrara, nel quartiere del Lagaccio, hanno raccolto la testimonianza choc della vittima e iniziato a setacciare la zona ma del maniaco, che nel frattempo si era dato alla fuga, nessuna traccia.

La donna è stata soccorsa dagli agenti e, dopo la denuncia, riaccompagnata a casa.