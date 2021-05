Molestava studentesse davanti alle scuole, 51enne in manette

L'uomo era pedinato da giorni dalle forze dell'ordine in seguito a diverse segnalazioni: è stato arrestato in flagranza di reato

Un operaio di 51 anni (con precedenti specifici) è stato arrestato dai Carabinieri di Forte San Giuliano per tentata violenza sessuale nei confronti di una donna di 30 anni.

I militari stavano pedinando da giorni l'uomo, considerato un molestatore seriale, in seguito a numerose denunce e segnalazioni da parte di alcuni genitori di studentesse degli istituti superiori del centro di Genova. Le ragazze avevano infatto raccontato di aver ricevuto, nei pressi delle scuole, proposte a sfondo sessuale dal 51enne, che era quindi finito nel mirino delle forze dell'ordine.

I carabinieri sono intervenuti in soccorso della 30enne che, in seguito alle pesanti molestie, aveva reagito energicamente facendo intervenire i militari in borgese che erano appostati nelle vicinanze.

Il molestatore seriale, dopo l'arresto, è stato portato nel carcere di Marassi.