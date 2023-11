Topi nel centro cottura, dopo dieci giorni il via libera alla riapertura

Oggi, martedì 14 novembre 2023 è arrivata al Comune di Sant'Olcese la comunicazione da parte di Asl circa la revoca della sospensione dell'attività del centro cottura sito in via Fratelli Cervi 2, che serve tre scuole, un asilo e un nido.

"I locali sono stati oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria - spiegano dal Comune - da parte dell'azienda Cirfood con imbiancatura dei locali ove necessario e chiusura delle bucature con l'esterno e sigillatura degli scarichi/adduzioni, che presentavano soluzioni di continuità nelle pareti, posizionata reticella a fitte maglie alla porta di apertura con l'esterno dell'attività e ripristinato lo zoccolo della parete segnalato, pertanto l'ente preposto ha concesso il nulla osta circa la ripresa dell'attività".

Giovedì 2 novembre era stato effettuato un sopralluogo presso il centro cottura di via Fratelli Cervi da parte del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) dei carabinieri, dal quale erano emerse gravi criticità. Nello specifico erano state rinvenute deiezioni di topo vicino a un alimento non utilizzato e ancora confezionato.

Pertanto, a seguito di quanto sopra, gli organi di controllo avevano decretato la chiusura temporanea del centro cottura di via Fratelli Cervi a fare data dal 3 novembre 2023 sino a completa sanificazione e successiva autorizzazione alla riapertura da parte delle autorità sanitarie, arrivata oggi. In questo caso i controlli dei Nas sono scattati su segnalazione del Comune. Ci sono state anche denunce a piede libero, come spiega il comandante del nucleo genovese.

I militari del nucleo per la tutela della salute, d'intesa con il ministero della Salute, hanno realizzato una campagna di controlli a livello nazionale, finalizzata alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense presso gli istituti scolastici.

Le attività ispettive, svolte nell'ultimo mese, hanno interessato circa 1.000 aziende di ristorazione collettiva operanti all'interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia fino agli istituti superiori e universitari, sia pubbliche che private.

Tra le ditte controllate, 257 hanno evidenziato irregolarità, pari al 27%, accertando 361 violazioni penali e amministrative, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per 192mila euro, contestate a causa di violazioni nella gestione e conservazione degli alimenti e nelle condizioni d'igiene nei locali di preparazione dei pasti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d'appalto.

Nel medesimo contesto è stata disposta la sospensione dell'attività o il sequestro di 13 aree cucina/depositi alimenti per rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, come la presenza diffusa di umidità, di formazioni di muffe, di insetti ed escrementi di roditori.

Complessivamente sono stati sequestrati oltre 700 kg di derrate alimentari (carni, formaggi, pane, pasta, acqua minerale) riscontrate in assenza di tracciabilità, scadute di validità e custodite in ambienti inadeguati.

Situazioni particolari hanno riguardato il deferimento all'autorità giudiziaria di 18 gestori dei servizi-mensa, ritenuti responsabili di frode e inadempienza in pubbliche forniture per aver confezionato pasti in qualità e grammatura inferiore a quello pattuito, in violazione ai capitolati contrattuali.

La maggioranza delle irregolarità hanno invece riguardato carenze strutturali e gestionali nella preparazione dei pasti, la mancanza della tracciabilità degli alimenti e l'omessa comunicazione della presenza di eventuali allergeni, essenziale per la prevenzione di possibili episodi di reazione allergica, in particolare nelle fasce sensibili delle utenze scolastiche.