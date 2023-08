Incendio capannone a Sant'Olcese, ipotesi rogo doloso, indagano i carabinieri

La procura indaga sull'incendio del capannone a Manesseno, nel comune di Sant'Olcese. Domenica mattina il deposito di carta e plastica della ReLife, ex Benfante, è andato distrutto. In assenza di elementi che confermino l'ipotesi del cortocircuito, il sostituto procuratore Andrea Ranalli ha incaricato dell'indagine i carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe).

Saranno ascoltati i lavoratori presenti al momento del rogo, gli stessi che hanno dato l'allarme. Nel frattempo ieri, lunedì 28 agosto, sono proseguite le operazioni di bonifica da parte dei vigili del fuoco del capannone che è sotto sequestro.

Al nono piano di palazzo di Giustizia, si alvora anche eventuali reati di natura ambientale dopo la relazione di Arpal che ha analizzato la qualità dell'aria tra le 9.45 e le 11.45 in sei zone del territorio. "Come già ribadito più volte sui canali ufficiali dell'Ente, tutte le misurazioni dell'aria effettuate dagli enti preposti già dalle prime ore subito dopo l'incendio, e che proseguono tutt'ora, hanno rilevato infatti valori nella norma - scrive il sindaco Sara Dante sulla pagina Facebook del comune di Sant'Olcese - Valori chiari e verificati che non lasciano minimo spazio a fantasticherie o dietrologie di sorta o, peggio, a strumentalizzazioni su cui il silenzio sarebbe la risposta migliore".

Continua la prima cittadina: "Tuttavia dovrebbe essere chiaro e pacifico a tutti che i dati debbano essere elaborati, schematizzati, tabulati, ordinati correttamente e trasmessi dall'ente di riferimento, prima di essere resi pubblici. Questo iter necessita di tempi tecnici che chiunque, si auspica, dovrebbe comprendere, considerando, lo ribadiamo ancora, la doppia fase emergenziale che si stava attraversando nella giornata di ieri, e che non è ancora terminata".