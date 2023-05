Invia foto intime dell'ex moglie a un amico: 40enne indagato per revenge porn

Non sono bastate le minacce e le continue telefonate. Ha deciso di inviare a un suo amico le foto che la ritraevano in atteggiamenti intimi. Così una donna genovese di 30 anni si è rivolta alla polizia denunciando il suo ex marito, un 40enne straniero con precedenti per reati di droga e spaccio.

Le carte sono arrivate al pm Stefano Puppo che ha aperto un fascicolo per stalking, revenge porn e violazione di domicilio. Da quanto risulta l'uomo era appena uscito dal carcere dopo aver scontato un anno e sei mesi per maltrattamenti, proprio nei confronti della donna, e non ha perso un attimo per tornare a perseguitare la ex.

La donna spaventata dal suo comportamento si era trasferita dalla madre e lui si è piazzato nella casa coniugale, di proprietà di lei, in via Prè. Al momento del sopralluogo gli agenti lo hanno trovato in possesso delle chiavi dell'appartamento e del telefono da cui sono state inviate le immagini intime. Entrambi sono stati sequestrati.