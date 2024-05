Stalking, maltrattamenti in famiglia e estorsione: venditore di cocco condannato a 6 anni e 4 mesi

Maltrattava da anni la moglie, tanto che la donna esasperata, aveva trovato il coraggio di trasferirsi da Napoli a Genova, dove voleva iniziare una nuova vita insieme ai figli, lontano dal marito.

Poco dopo però l'uomo, nonostante i chilometri di distanza, aveva ripreso a perseguitarla, seguendola sotto casa o fino al luogo di lavoro. Dopo anni di violenze l'incubo per una 48enne è terminato giovedì scorso con la sentenza di condanna a sei anni e 4 mesi in abbreviato per stalking e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex marito, Giuseppe Vinciguerra, 53 anni, venditore di cocco napoletano.

L'uomo, difeso dall'avvocato Massimiliano Germinni, era stato arrestato in seguito alla denuncia dell'ex moglie, assistita dall'avvocato Maria Borra, e giovedì è stato condannato. Tra i reati contestati anche quelli di estorsione e stalking nei confronti di un amico dell'ex moglie che aveva iniziato a perseguitare e a cui aveva estorto circa 10 mila euro, minacciandolo di morte se non glieli avesse dati.