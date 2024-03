Maltrammenti, lesioni e minacce alla compagna: 38enne portato in carcere

Oltre all'uomo di 31 anni che ha accoltellato la fidanzata al Cep i carabinieri del comando provinciale di Genova, nelle ultime ore, hanno arrestato tre persone.

I militari del nucleo investigativo hanno fermato un 38enne originario della Romania per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce. Reati consumati in ambito domestico nei confronti della compagna e a cui si è posto fine grazie all’esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria. L’uomo dovrà scontare un anno e sei mesi nel carcere di Marassi.

Altri due arresti sono stati eseguiti rispettivamente dai carabinieri della stazione di Prà e di Castelletto in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le misure restrittive hanno visto quali destinatari un rumeno 34enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per furto, e un italiano 50enne anch’egli già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per i reati di rapina e ricettazione, entrambi sono stati portati nel penitenziario di Marassi.

