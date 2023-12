Maltratta la moglie, lei trova la forza di denunciarlo dopo anni di soprusi

Dopo anni di soprusi, ha trovato finalmente la forza di denunciare il marito. Così i carabinieri - dopo le verifiche del caso - hanno allontanato il coniuge violento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

È successo in un comune dell'entroterra genovese: il marito, un 60enne di origine rumena, è ritenuto responsabile di reiterati maltrattamenti nei confronti della moglie coetanea durante i molti anni del loro matrimonio. Poi la donna, al culmine dell'ennesimo episodio, ha sporto denuncia e i militari sono entrati in azione per tutelarla.

Un altro episodio simile a Genova, dove un 25enne, nonostante la nascita di due bambini, ha iniziato a maltrattare gravemente sia la compagna sia i loro due figli: anche in questo caso, per il giovane papà è scattato l'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.