Ubriaco sfonda la porta di casa dell'anziana madre e la minaccia di morte

Ha preso a spallate alla porta di casa per sfondarla e poi, una volta nell'appartamento, ha lanciato diversi oggetti per terra, rompendoli, minacciando di morte l'anziana madre.

Così la polizia di Stato nella sera di lunedì ha arrestato un 63enne per maltrattamenti nei confronti della madre. Gli agenti sono intervenuti in seguito alla richiesta d’aiuto di un’anziana residente a San Desiderio, molto spaventata perché il figlio si era presentato, per l’ennesima volta, in evidente stato di ubriachezza pretendendo di entrare. Nonostante la donna gli avesse negato l’accesso, lui ha preso a spallate la porta, sfondandola.

Una volta all’interno ha scagliato sul pavimento numerosi oggetti mandandoli in frantumi e minacciando di morte l’anziana madre. I poliziotti, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

L’uomo, già noto alle forze di polizia per i suoi trascorsi maltrattamenti in famiglia, è stato portato nel carcere di Marassi in attesa di giudizio di convalida. Resta salva la presunzione d’innocenza dell’indagato, fino a condanna definitiva.