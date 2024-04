Maltempo, vento e pioggia: alberi caduti, frane e allagamenti

Pioggia e vento nella nottata tra Pasqua e Pasquetta, con problemi e disagi sul territorio genovese e diversi interventi della polizia locale e dei vigili del fuoco tra alberi caduti, piccole frane e allagamenti. Ricordiamo che sul levante (zona C) sui bacini grandi è stata emessa l'allerta gialla fino alle ore 14 di Pasquetta, lunedì 1 aprile 2024.

Intorno alle 4 di notte si è allagato il sottopasso di via Pacoret di Saint Bon, da tempo al centro di problemi in occasione della pioggia, un tema che era stato affrontato anche in consiglio comunale. Alle 4:30, invece, un albero è caduto sulla carreggiata in via Bobbio all'altezza del civico 50, situazione risolta poi intorno alle ore 6:30 con la viabilità ripristinata. Alle 5 si è poi allagata la strada tra via Tea Benedetti e la rotatoria Tenco a Campi.

Verso le 7 sono invece in azione i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale in via delle Fabbriche a Voltri, all'altezza del civico 85 per una frana con caduta alberi e verifiche in corso su altre piante che potrebbero essere pericolanti La strada è stata chiusa e verrà riaperta con un restringimento della carreggiata dopo la rimozione.

Sulle alture del ponente è stata chiusa anche via San Carlo di Cese intorno alle ore 7: un albero è caduto sulla carreggiata, successivamente anche un palo della luce, motivo per cui sono intervenuti anche i tecnici e al momento non sono note le tempistiche per il ripristino.

Problemi, infine, in via Porta degli Angeli sulle alture di Sampierdarena per la caduta di alberi in strada all'altezza del circolo La Baracchetta, i rami hanno invaso la carreggiata e sul posto stanno intervenendo, intorno alle 7:30, i vigili del fuoco.

