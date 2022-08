Grandinata nel Tigullio, 15 persone in ospedale: "Per cadute o per proteggere le auto"

La violenta ondata di maltempo (a questo link tutti gli aggiornamenti in diretta) che ha colpito il Tigullio nella mattinata di giovedì 18 agosto 2022 ha causato danni anche nelle strutture ospedaliere della Asl 4 che, in una nota della direzione, ha fatto il punto della situazione e la conta dei danni, segnalando anche diverse persone ferite in maniera lieve, medicate al pronto soccorso di Lavagna. Nel frattempo l'allerta meteo gialla è stata prolungata su tutta la Liguria fino alle 24 di oggi, giovedì 18 agosto.

Danni all'ospedale di Sestri Levante, dove si sono rotti alcuni vetri al piano terra e al primo piano del lato sud-ovest; danneggiati anche gli arredi esterni nell'area farmacia e nei magazzini dal lato sud e gli intonaci delle facciate del lato sud.

Problemi di allagamenti in portineria e agli accessi, invece, all'ospedale di Lavagna: "In via di risoluzione - spiega Asl 4 - per quanto riguarda il ripristino del funzionamento delle relative apparecchiature. Sono arrivati al pronto soccorso quindici pazienti con traumi leggeri e diversi, subiti nel tentativo di proteggere le proprie auto o da caduta accidentale, al momento senza necessità di alcun ricovero"

Lievi allagamenti all'ospedale di Rapallo mentre nel polo di Chiavari sono stati segnalati allagamenti in alcuni spogliatoi del personale e nei locali di accesso alla Rsa e all’Hospice, prontamente risolti.

"Danneggiate infine alcune auto aziendali di servizio alla guardia medica ed alla assistenza domiciliare parcheggiate a Sestri Levante - conclude Asl 4 - e su cui si sta già intervenendo. In nessun caso si è avuta interruzione dei servizi alla cittadinanza e nemmeno l'assenza degli operatori nei turni di lavoro. Sono state implementate le squadre e i giri di monitoraggio interne h24 oggi e domani negli ospedali di Lavagna e Sestri Levante. La direzione è in contatto con le amministrazioni comunali ed il gruppo di coordinamento aziendale è costantemente reperibile".