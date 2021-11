Valpolcevera, strade allagate: allertata la protezione civile

Forti piogge e allagamenti in Valpolcevera. Il presidente Ferico Romeo del Municipio 5 Valpolcevera ha già segnalato le criticità: "Sono già in contatto con la Sala Emergenze della Protezione Civile per segnalare la situazione sul territorio e la predisposizione degli interventi a seguito della forte pioggia"

Gravi disagi in: via Rivarolo, via Teglia, via Pisoni, via Brin, via Vezzani, via Zella, via Carnia, piazza Pallavicini.