Maltempo, Regione chiede lo stato di calamità. Ecco i moduli per la richiesta danni

Finita l'allerta meteo gialla, in Liguria si iniziano a fare i conti dei danni del maltempo che ieri si è abbttuto con particolare violenza sul Levante. Tutti i cittadini e le attività possono fare domanda di risarcimento compilando e inviando i moduli pubblicati su sito della Regione Liguria. Qui il modulo per i privati e qui per le attività economiche, titolari di partita iva e professionisti.

Diveramente da quanto tragicamente accaduto in Toscana, nella nostra regione non ci sono state vittime ma soltanto danni al patrimonio pubblico e privato. “Il mio primo pensiero va alle vittime del nubifragio che si è abbattuto sulla Toscana e le più sentite condoglianze ai loro familiari - ha comunicato il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti - Per fortuna in Liguria sono stati registrati solo una quindicina di feriti molto lievi, anche se ci sono ingenti danni a causa di una perturbazione che era stata comunque prevista con 24 ore di anticipo e che ha colpito soprattutto Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Cogorno, dove una ventina di persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, oltre la piana di Sarzana”.

I vigili del fuoco dall'alba del 19 agosto sono ancora impegnati nel ripristino di strade, abitazioni e locali tra Lavagna e Sestri Levante, le zone più colpite dai forti e intensi temporali di ieri. “Ringrazio i vigili del fuoco, i centri operativi dei Comuni, la protezione civile, i tecnici della sala operativa, i volontari che si sono profusi per far fronte all’emergenza - ha continuato Toti - Nel pomeriggio ho sentito anche il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio per una prima stima dei danni subiti dai privati, che sono stati i più penalizzati, anche se ad essere colpito è stato anche il nostro patrimonio culturale come la Fortezza di Sarzana. Speriamo che lo stato di calamità che chiederemo insieme alla Toscana e all’Emilia Romagna possa in qualche modo venire incontro alle persone che si stanno trovando a dover fronteggiare quest’emergenza”.

Come l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, anche il presidente Toti ammonisce i cittadini ricordando che le allerte gialle non sono da sottovalutare: “I fenomeni che si sono verificati in queste ore - conclude - sono ormai quasi abituali a causa anche dei cambiamenti climatici e dobbiamo ricordare che l’allerta gialla per temporali è comune un’allerta importante perché i fenomeni temporaleschi possono essere violenti anche se limitati nel tempo e quindi per le prossime ore, anche se la situazione è in continuo miglioramento, è importante che tutti mantengano una vigile attenzione”.

La sindaca di Sestri Levante: "Un milione di euro di danni"

La prima cittadina di Sestri Levante, Valentina Ghio, da ieri sul posto con assessori e tecnici a verificare i danni: stabilimenti balneari e attività, oltre che abitazioni sono state pesantemente colpite.

"Dopo una giornata intensa passata sul territorio, siamo alla prima conta dei danni: un milione di euro la prima quantificazione dei danni pubblici (scuole, parchi, casa di riposo, illuminazione pubblica distrutta) e altrettanti danni ai privati. Dopo la riunione odierna del Coc stiamo preparando la richiesta di stato di calamitaà che invieremo nei prossimi giorni.

Un ringraziamento grande a tutti i cittadini che si sono attivati, ai lavoratori del comune e delle ditte, alla Polizia Municipale e alle forze dell'ordine, alle Pubbliche Assistenze e a tutti quanti oggi si sono messi a disposizione.

Anche questa volta ci rialzeremo!"