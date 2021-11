Nubifragio su Genova: disagi, allagamenti e frane in città

Una vera 'bomba d'acqua' quella che si è abbattuta su Genova tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, sabato 13 novembre, causando diversi allagamenti e smottamenti in diverse parti della città.

L'allerta meteo gialla è stata diramata quando ormai sulla città pioveva abbondantemente, e parte in realtà dalle 18 di oggi, fino alle 15 di domani, domenica 14 novembre.

Ad essere particolarmente colpite, la Valbisagno, la Valpolcevera e anche il centro, con veri e propri fiumi d'acqua che si sono riversati per le strade, nuvole basse e pioggia molto intensa che hanno inibito la visibilità agli automobilisti. Numerose segnalazioni da persone in auto che hanno trovato le corsie dell'autostrada paraizlmente allagate tra Genova Est e Ovest, con difficoltà a vedere a causa della pioggia.

In Valpolcevera (video), gravi criticità soprattutto in via Rivarolo, via Teglia, via Pisoni, via Brin, via Vezzani, via Zella, via Carnia e piazza Pallavicini. "Sono già in contatto con la Sala Emergenze della Protezione Civile - fa sapere il presidente del Municipio, Federico Romeo - per segnalare la situazione sul territorio e la predisposizione degli interventi a seguito della forte pioggia".

Anche in Valbisagno la situazione non è migliore, con allagamenti e smottamenti soprattutto in zona Marassi, Molassana, San Gottardo e Sant'Eusebio dove è franato un muraglione in via Val Trebbia. In via dei Platani alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un cane, solo, che cercava riparo dall'acqua, dirigendosi poi verso via Ricca e via Monte Nero.

La perturbazione ha colpito anche in centro, con un fiume d'acqua in via San Vincenzo (video), e numerosi tombini saltati. Fiumi d'acqua anche a Castelletto, zona San Nicola.

Molti eventi del weekend sono stati rimandati viste le forti piogge di oggi e l'allerta che durerà fino a domani: tra questi, anche l'inaugurazione della ruota panoramica ai giardini di Brignole.