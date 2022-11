Maltempo: allagamenti e alberi caduti, decine di interventi dei vigili del fuoco

È stata una notte difficile per Genova a causa del maltempo, tra pioggia e forti raffiche di vento che continuano anche nella mattinata. Una trentina, in totale, gli interventi dei vigili del fuoco tra rami caduti e piccoli allagamenti. Segnalati diversi blackout in città e dintorni. Sulle montagne, invece, è comparsa la prima neve. In mattinata, inoltre, verso le 9,30, la sopraelevata è stata chiusa (poi riaperta per le 10) in direzione levante a causa di un cartellone pubblicitario pericolante per le forti raffiche di vento, con uscita obbligatoria all'altezza di piazza Cavour.

Tra i fatti da segnalare nella notte, in via Carrara, all'altezza dell'istituto Don Bosco, verso le 4 del mattino è caduto un albero sulla carreggiata, ed è stato rimosso poco prima delle 4,30. Verso le 5 è stato diramato un avviso dalla polizia locale per prestare attenzione a possibili tratti allagati in sopraelevata.

Altro allarme in via Giannelli all'altezza del civico 55, poco prima delle 5,30, a causa di materiale che si è staccato da un ponteggio a causa del forte vento. Successivamente, segnalati allagamenti anche nei sottovia di via 30 Giugno e in via Perlasca: qui la viabilità è tornata regolare verso le 6.

Il forte vento ha trascinato in strada anche alcuni cassonetti in via Fieschi (parte bassa) e all'ìntersezione tra corso Torino e via Barabino. Per concludere, semaforo non funzionante all'intersezione tra via Cecchi e via Brigate Partigiane.

Genova non è stato l'unico Comune investito dal maltempo: ad Arenzano parchi e cimiteri sono rimasti chiusi a causa delle raffiche di vento.