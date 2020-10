Maltempo, 30 giorni per segnalazione danni delle imprese

La Camera di Commercio di Genova ha comunicato che è disponibile per tutte le imprese colpite dalla recente ondata di maltempo il modulo per la segnalazione dei danni.

«Ricordiamo che le imprese danneggiate dal forte maltempo che ha colpito il territorio genovese nella prima settimana di ottobre - ha scritto la Camera di Commercio in una nota - devono compilare i modelli AE per la segnalazione dei danni a immobili, macchinari, scorte e inviarli alla Camera di Commercio di Genova entro 30 giorni dalla data in cui questi si sono verificati».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In fondo a questo articolo, negli allegati, il modulo da compilare e trasmettere alla Camera di Commercio.

Allegati