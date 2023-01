Maltempo: frane e allagamenti a levante, oggi occhio alle mareggiate

È diventata gialla, come da programma, l'allerta meteo diramata sul levante ligure, per poi terminare definitivamente alle ore 10 di oggi, lunedì 9 gennaio.

Ma quando il colore era arancione sui bacini grandi, ovvero tra ieri pomeriggio e questa mattina alle 8, forti piogge hanno colpito il levante della provincia di Genova creando diversi disagi.

Verso le ore 21 a Chiavari è stato necessario chiudere ai veicoli il sottopasso di via Tito Groppo per allagamento.

Sulla via Aurelia, tra le due gallerie al confine tra Chiavari e Zoagli, smottamento verso le 22,46: i detriti hanno occupato metà della carreggiata e si viaggia a senso unico alternato.

Infine altra frana, questa volta a Recco, alle 23, in via dell'Alloro, al bivio con salita Faveto.

Le previsioni: vento e possibili mareggiate

Le previsioni di Arpal per oggi, lunedì 9 gennaio, parlano di venti da nord ovest a 50-60 km/h con rinforzi e raffiche sui crinali e allo sbocco delle valli esposte soprattutto dal pomeriggio. Moto ondoso in aumento con mare molto mosso o localmente agitato a ponente e centro, e agitato con possibili mareggiate sulle coste del levante, con onde da sud ovest in allungamento fino a 9-10 s nel pomeriggio.

Martedì venti forti da nord su tutte le zone con rinforzi e raffiche sui crinali e allo sbocco delle valli esposte. Nelle prime ore della notte mare ancora agitato a levante per onda lunga da sud ovest, in calo.