Maltempo, quindici interventi dei vigili del fuoco nella notte

Notte di fatica per i vigili del fuoco impegnati da ponente a levante a ripristinare i danni causati dal maltempo che lunedì 26 febbraio ha colpito la Liguria.

Una quindicina, circa, gli interventi ancora aperti nelle prime ore di oggi quando la pioggia la sta ancora facendo da protagonista. Il centralino della sede a Di Negro ha ricevuto chiamate da ponente a levante per frane, smottamenti e allagamenti. Nessuna situazione, per fortuna, risulta particolarmente grave e i disagi si sono concentrati soprattutto nelle zone di Multedo, Voltri e sul Turchino e, sull'altro versante a Chiavari. Gli operatori sono al lavoro con i tecnici di Città metropolitana e Anas.

L'allerta gialla per piogge è cessata su tutte le zone ad esclusione dei bacini piccoli di levante nella zona C dove resterà in vigore fino alle 14 di oggi e sui bacini medi e grande fino alle 18.

Parte della regione è ancora interessata da un intenso passaggio perturbato. Le precipitazioni durante la giornata di lunedì sono state ben contenute nell’alveo dei torrenti con cumulate massime giornaliere di 120 mm a Toirano (di cui 105,2 mm in 12 ore), 133 a Mele, 93 mm a Genova, 80 a Ventimiglia, 76 a Stella, 72,2 mm a Campo Ligure.

Cumulate di 78 mm a Pignone, 76 a Riccò del Golfo e Brugnato, 72,6 a La Spezia, 69 a Sesta Godano.

Venti di tramontana su centro e sul ponente, scirocco a levante, con raffiche massime di 110 km/h a Riomaggiore (Stazione Corniola) e 78 km/h a Ronco Scrivia.

Precipitazioni nevose si sono registrate soprattutto sulla zona D (Versanti padani di Ponente) sopra i 400/500 metri e con 50 cm di neve accumulati sul monte Settepani, 10 cm a Urbe, 8 cm a Triora; su zona E (Versanti Padani di Levante) neve sopra i 600/700 mt senza accumuli di rilievo a causa delle temperature mantenute alte dal vento di scirocco.