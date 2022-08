Maltempo, volano cabine da spiaggia sui binari: interruzione linea ferroviaria

Risveglio drammatico per il levante dove una forte perturbazione si è abbattuta tra Chiavari e Sestri Levante. In particolare una tromba d'aria ha devastato il litorale di Lavagna scperchiando diversi stabilmenti balneari e facendo alzare in area il materiale che è poi precipitato sui binari. Per questo dalle 7.10 la linea ferroviaria Genova - La Spezia è interrotta tra Chiavari e Sestri Levante.

Rfi comunica che il forte vento ha riversato materiale, anche di grosse dimensioni, proveniente dalle spiagge e dalle zone limitrofe danneggiando la linea di alimentazione elettrica dei treni. I tecnici di Rfi sono sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, per le attività di ripristino dei danni subiti.

L'impresa ferroviaria ha attivato un servizio bus nel tratto interrotto tra le stazioni di Chiavari-Lavagna-Cavi- Sestri Levante, personale dedicato all’assistenza è presente nelle principali stazioni.

L'allerta meteo gialla è scattata a mezzanotte e resterà in vigore sino alle 15 di oggi, giovedì 18 agosto 2022, finora ha fatto sentire la sua forza prevalentemente sul Levante: a Lavagna, poco prima delle 7, un'improvvisa bomba d'acqua mista a forte vento e grandine ha causato danni ingenti, a Chiavari tetti scoperchiati,

alberi caduti e pericolanti e allagamenti.

Dalle 8.30 la linea temporalesca si è attivata anche in Centro e a Ponente ma, a parte forti rovesci e fulminazione in cielo, la situazione è al momemto stazionaria

Le previsioni meteo di Arpal per oggi, giovedì 18 agosto

La perturbazione investe la Liguria portando fin dalle prime ore della notte temporali in estensione da Ponente verso Levante. I fenomeni saranno organizzati, di intensità forte, localmente molto forte associati ad attività elettrica, grandine, colpi di vento e possibili trombe marine. Dal pomeriggio parziale attenuazione con temporali e rovesci residui e bassa probabilità di isolati fenomeni forti su tutte le zone. Al mattino venti 50-60km/h da Nord su ABE, da Sud-Est su C.

.