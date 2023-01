Il maltempo mette a rischio il cantiere della diga: il sindaco accende la polemica

Un'allerta meteo arancione senza danni per Lavagna (contrariamente rispetto ad altri comuni) con l'eccezione di un intervento dei vigili del fuoco nel cantiere della costruzione della diga Perfigli.

Sulla questione il sindaco Gian Alberto Mangiante accende la polemica: "La carenza di adeguati interventi per la messa in sicurezza del cantiere, aspetto abbastanza paradossale visto che almeno nella testa di chi vuole la diga l’obiettivo delle opere è proprio essere la tutela del territorio, ha obbligato un intervento per evitare che il crollo di un argine e il mancato funzionamento delle pompe arrecassero danni ad alcuni fabbricati vicini".

Il sindaco Mangiante esprime un grazie molto ironico a "chi pensa nella sua testa che la diga e il suo cantiere sia un'opera utile e opportuna alla tutela del territorio, che bisognerebbe conoscere però. Grazie a chi deve attentamente e assiduamente controllare e indagare che quanto sta avvenendo sia conforme a leggi e vincoli storici sull’area. Grazie, vero e sentito, ai carabinieri forestali che già l’11 ottobre scorso avevano rilevato la pericolosità del cantiere. Grazie sincero ai vigili del fuoco, ai membri della protezione civile e agli agenti di polizia municipale che hanno impedito il verificarsi di danni ben più ingenti a causa della inspiegabile e inopportuna incuria di altri".