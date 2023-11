Maltempo: "bollino nero" per mareggiate, esonda l'Entella, frane e strade chiuse

Forte pioggia e nuovamente mareggiate: non si ferma il maltempo sulla Liguria e, se ieri mattina è servita a iniziare la conta dei danni, ci si è dovuti nuovamente fermare per la nuova perturbazione prevista, con tanto di nuova allerta meteo (in chiusura alle 13 a levante, terminata sulle altre zone). A Chiavari l'Entella è esondato sabato sera, allagando le aree golenali alla foce.

Bollino nero per mareggiata

Tanta paura, ma per ora, nessun grave danno: “Questa notte è trascorsa senza particolari criticità - commentano domenica mattina il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - nonostante la forte pioggia che si è abbattuta su un territorio già fortemente colpito dal maltempo. Rinnoviamo con maggiore forza l’appello rivolto ai cittadini di mantenere comportamenti volti alla massima prudenza, visto che per la giornata odierna è stato emesso avviso di bollino nero per mareggiate intense dal centro meteo funzionale di Arpal".

Proprio a causa delle condizioni marine sfavorevoli, a Voltri è stata annullata la fiera di San Carlo prevista per oggi, domenica 5 novembre.

L'invito, dopo gli ultimi casi, come già ribadito dai vigili del fuoco in un duro sfogo, è quello di non mettersi in pericolo per andare a fotografare la furia delle onde: "Nei giorni scorsi si sono resi necessari alcuni interventi di soccorso a persone che, in modo sconsiderato, si sono avvicinate al lungomare e sono state travolte dalle onde. Invitiamo tutti a non recarsi lungo la costa per fare foto o video della mareggiata: il pericolo è molto elevato, nessuno deve correre rischi inutili” concludono Toti e Giampedrone.

La situazione dei fiumi

Come scritto sopra, a Chiavari l'Entella è esondato sabato sera, allagando solo le aree golenali alla foce. Nelle prime ore della notte, oltre all'Entella, è stato raggiunto il picco di piena anche del Magra, con una portata superiore alla precedente allerta ma senza nessun grave danno.

Anche alle 5 di domenica si è raggiunto il picco di piena del Magra a 2.28 metri, leggermente sopra al primo livello di guardia.

Frane e strade chiuse

A causa del maltempo, invece, per quanto riguarda le frane, durante la notte si è verificato il distacco di una parte di roccia a Orero, in Val Fontanabuona, nella strada comunale in frazione Casareggio. Al momento la strada non risulta percorribile. Non si può nuovamente passare nemmeno sulla la statale 586 a Rezzoaglio, su cui nei giorni scorsi si sono abbattuti circa mille metri cubi di terra: dopo la riapertura di sabato pomeriggio a senso unico alternato con presidio fisso, la strada è stata chiusa preventivamente a causa della forte pioggia che si sta abbattendo in queste ore sulla zona, già fortemente colpita dal maltempo nelle scorse ore.

Nella notte, a Genova, segnalata frana in via Spallarossa, mentre in vi Finocchiara un albero è caduto sulla carreggiata. Le strade, dopo l'intervento dei soccorsi, risultano aperte.

Meteo Liguria: le previsioni di Arpal

Domenica 5 novembre 2023 - Nelle prime ore residui rovesci e temporali a Levante con alta probabilità di temporali forti su CE e parte orientale di B, rapido esaurimento dei fenomeni in mattinata. Breve ingresso di venti localmente forti da Nord su B nella notte, per il resto insistono venti meridionali forti o di burrasca, con raffiche da Sudovest fino 80-90 km/h specie su capi di A e Spezzino. Mare molto agitato, localmente grosso al largo del Levante per onda lunga e formata di libeccio (periodo 10 s), mareggiate intense sulle coste esposte.

Lunedì 6 novembre 2023 - Persiste un flusso sudoccidentale moderatamente umido associato a possibili piovaschi o locali rovesci al più moderati a Levante, specie sui rilievi nella seconda parte della giornata. Venti forti (50-60 km/h) meridionali su A, rafficati specie sui capi, localmente forti (40-50 km/h) altrove, rafficati in particolare sui crinali appenninici. Mare agitato con residue mareggiate di libeccio su Centro-Levante, scaduta più decisa dalla sera a partire da Ponente.

