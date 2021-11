Maltempo e temporali: Genova e levante ancora in allerta gialla

Durerà fino alle ore 15 di oggi, domenica 14 novembre 2021, l'allerta gialla per temporali per il centro-levante della Liguria (da Spotorno fino fino al confine con la Toscana, comprese Val Fontanabuona e Valle Sturla oltre ovviamente a tutta la città di Genova). Nella giornata di sabato una vera 'bomba d'acqua' si è abbattuta in città tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio del 13 novembre, causando diversi allagamenti e smottamenti in molte parti della città, tra le zone più colpite la Valpolcevera, ma non sono mancati problemi in gran parte dei quartieri cittadini, dalla Valbisagno al centro e a Sampierdarena.

Secondo i dati di Arpal, fino a metà giornata le previste precipitazioni temporalesche hanno interessato il settore centrale della Liguria, con intensità forti (cioè tra 30 e 50 millimetri) registrate nelle stazioni di Genova Gavette (41.8 millimetri), Castellaccio (38.2 mm), Bolzaneto (37.8 mm), Geirato (36.4 mm), Davagna (34.4 mm).

Previsioni meteo Arpal domenica 14 novembre

Ancora condizioni di instabilità con piogge diffuse e temporali. Cumulate elevate su C, significative su ABDE e intensità moderate su BCE. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE, bassa su AD. Da sera rinforzo della ventilazione fino a forte, settentrionale su AB, meridionale su C.

Previsioni meteo Arpal lunedì 15 novembre

Residua instabilità al mattino con piogge diffuse e possibili temporali con bassa probabilità di temporali forti su ABD, possibili fenomeni moderati altrove. Ancora venti forti settentrionali anche rafficati su ABC. Aumento del moto ondoso fino a localmente agitato su A.

La suddivisione in zone del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.