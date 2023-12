Maltempo sulla Liguria: vento oltre 140 km/h, frane, alberi caduti e avviso mareggiata

Vento forte, mare mosso e pioggia: ecco i tre principali fenomeni che stanno investendo Genova. A levante ed entroterra, invece, occorre prestare più attenzione perché c'è l'allerta meteo fino al primo pomeriggio. Quella arancione si è conclusa alle 10 e durante la notte si sono registrati diversi smottamenti e alberi caduti dovuti al maltempo e al forte vento, in particolare in Val Trebbia e nell’entroterra del Tigullio.

Frane e alberi caduti

Sulla ss 586, nel comune di Borzonasca all’altezza del bivio per Levaggi, una frana ha travolto una pensilina del trasporto pubblico, senza provocare feriti. Sul posto sono presenti i tecnici di Anas. Sempre sulla 586, in località Campori, sono in corso le operazioni di rimozione di un albero caduto nella notte; la viabilità rimane regolare.

In Val Trebbia, durante la notte i vigili del fuoco sono intervenuti in diversi punti per liberare la carreggiata da rami e alberi caduti.

L'avviso per mareggiata intensa

Oggi, sabato 2 dicembre, è stato diramato anche un avviso per mareggiata intensa: come sempre a Genova entra in vigore l'ordinanza 09/2017 che sancisce il divieto di sostare su litorale, strade costiere, moli e pontili, vieta la balneazione e l'uso di imbarcazioni, e obbliga a mettere in sicurezza ciò che può essere travolto o arrecare danno.

Cosa sta succedendo

Secondo le spiegazioni di Arpal, nelle ultime ore il rapido transito del fronte freddo è stato accompagnato da precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio moderato, più insistenti nelle aree interne di levante. Isolati temporali hanno interessato il settore appenninico toscano. Attualmente non si osservano precipitazioni sulla regione, a parte locali piovaschi a ridosso dei rilievi di centro-levante.

Nelle ultime ore il picco di piena è transitato nelle sezioni del Trebbia e dell'Aveto, non sono state segnalate particolari criticità. Sulle sezioni terminali strumentate del Magra il picco di piena è transitato stamattina presto e raggiungerà la sezione focive nelle prossime ore. Al momento non sono attesi particolari disagi.

Nella notte hanno insistito venti forti o di burrasca di provenienza sudoccidentale, con raffiche fino a 90-100 km/h sulla costa spezzina e diffusamente oltre 120-140 km/h sui crinali appenninici più esposti (nell'ultima ora raffica massima di 143 km/h a Tanadorso). Il mare è agitato con mareggiate di libeccio sulle coste esposte (onda significativa di 3.4 m registrata dalla boa di La Spezia alle ore 04:30 locali).

Le previsioni meteo di Arpal

Oggi, sabato 2 dicembre: in mattinata precipitazioni tra moderate e forti con cumulate localmente significative su CE, dove permane una bassa probabilità di fenomeni forti per il transito del fronte (possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Quota neve in calo fino a 1000-1200 metri nell'interno. Nelle prime ore ancora venti forti su C. Nel pomeriggio rinforzo dei venti da Nord fino a forti rafficati su AB in serata. Mareggiate, anche intense su CE, per onda lunga da SudOvest.

Domani, domenica 3 dicembre: nelle prime ore della notte ancora venti settentrionali fino a forti rafficati sulle zone A e B, in successiva attenuazione. Mare molto mosso in calo a mosso nel corso della mattina.