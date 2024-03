Pioggia e vento: notte di allagamenti e alberi caduti

Qualche problema nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 marzo 2024 a causa del maltempo tra allagamenti e alberi caduti. Diverse le situazioni che hanno impegnato i vigili del fuoco e il personale della polizia locale sul territorio della città metropolitana di Genova.

Intorno a mezzanotte e mezza è stato chiuso il sottopasso di via Pacoret di Saint Bon, da tempo al centro di allagamenti in occasione della pioggia, un tema che era stato affrontato anche in consiglio comunale. Verso le due di notte, invece, sono state chiuse la rotatoria Tenco in via della Superba e il sottopasso di via Tea Benedetti, sempre per allagamenti. All'alba, intorno alle 6:30, problemi anche all'uscita della sopraelevata in direzione levante per allagamenti alla rotatoria. E sempre sulla strada Aldo Moro non sono mancati i disagi, con rallentamenti e code, anche intorno alle ore 8, a causa di un'auto in avaria.

Tra le 7 e le 7:30, infine, è stata chiusa via Fornace del Garbo per un albero abbattuto sulla carreggiata, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, pompieri che nella notte si sono recati anche in via Macaggi alla Foce per un gazebo pericolante a causa del vento. Interventi anche a Bargali per alberi caduti.

