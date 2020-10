Maltempo, raffica di interventi per alberi crollati

Continua incessante il lavoro dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza situazioni causate dall’ondata di maltempo iniziata giovedì sera.

Gli interventi in coda riguardano principalmente frane e cadute di alberi che hanno interrotto o modificato la viabilità o che si sono abbattuti su strade e terreni privati.

Domenica mattina i vigili del fuoco di Rapallo, con l'appoggio dell'autoscala di Chiavari, sono intervenuti a Rapallo, in via Baisi, per rimuovere un grosso albero caduto su una palazzina disabitata.

La squadra di Multedo insieme con carabinieri e Anas è intervenuta invece sulla strada statale del Turchino, nei pressi della Galleria del Fado, per liberare la carreggiata e la sottostante ferrovia Genova Ovada da un grosso albero crollato.

Alle 13,40 è stato possibile riaprire la circolazione a senso unico alternato. Altri interventi di questo genere riguardano soprattutto l’entroterra, con alberi o grossi rami finiti sulla strada, o cedimenti del terreno zuppo di pioggia.