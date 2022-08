Maltempo: cento interventi in coda per i vigili del fuoco

Super lavoro per i vigili del fuoco del comando di Genova e sezioni distaccate, per l'ondata di tempo che ha investito il Levante. Nel pomeriggio del 18 agosto sono quindici gli interventi in corso tra Sestri Levante e Lavagna e un centinaio quelli in coda gestiti dalla centrale a Di Negro.

Tutte le squadre sono impegnate per rimettere in sicurezza i tetti scoperchiati delle case, rimuovere dalle strade gli alberi caduti e rimettere in sicurezza le linee elettriche insieme ai tecnici dei vari Comuni colpiti. Per l'emergenza sono state chiamati anche i rinforzi da Savona, e nemmeno Genova è stata risparmiata dalla furia dei temporali seppur con danni limitati.

Questa mattina un muro è franato in via Posalunga, nel quartiere di Borgoratti. Sul posto è presente una pattuglia della polizia locale per la messa in sicurezza della zona e la regolazione del traffico.

La pioggia ha provocato inoltre la distruzione del tetto di parte di un’ala del convento di Nostra Signora del rifugio del Calvario, altresì detto delle suore Brignoline, sopra Marassi. Nel primo pomeriggio, invece, è stata chiusa e poi riaperta via Varenna per un tetto volato, in parte, via. Si annuncia una serata impegnativa per i pompieri e la protezione civile con l'allerta meteo prolungata fino a mezzanotte e perturbazioni previste fino a domani mattina.