Si sente male durante l'immersione, sub portato in ospedale in codice rosso

Un sub di 52 anni si è sentito male durante un immersione in mare, ed è stato portato d'urgenza in ospedale.

È successo nel mare davanti a via Favale, a Santa Margherita Ligure, verso le 16,30 di sabato 16 settembre.

Sul posto la Croce Verde di Santa Margherita Ligure e l'automedica Tango 2, insieme alla guardia costiera.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino di Genova.