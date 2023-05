Malore a San Fruttuoso di Camogli, 50enne soccorsa con l'idroambulanza

Malore in spiaggia, di origine neurologica, a San Fruttuoso di Camogli. Una donna di 50 anni è stata soccorsa intorno alle ore 12:20 di domenica 7 maggio 2023 con l'arrivo dell'idroambulanza della Croce Verde, partita da Camogli.

La missione del 118 è stata inizialmente classificata come un codice rosso, infatti era decollato anche l'elicottero Drago, poi dirottato su un altro intervento nell'imperiese (un incidente stradale a Carpasio) perché nel frattempo il codice è sceso a giallo.

La donna è stata poi trasportata via mare a Camogli e poi in ambulanza all'ospedale San Martino di Genova per i necessari accertamenti.