Operaio 49enne morto dopo un malore, la procura apre un'inchiesta

La procura indaga sulla morte di Marco Antonio Bonilla Cedeno, operaio di 49 anni morto mentre lavorava sul tetto di una casa in salita della Chiappa in Val Bisagno. L'uomo ha avuto un infarto, inutili i tentativi di rianimazione. È stato aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo dopo un esposto della figlia in cui veniva lamentato un ritardo nei soccorsi. Lo riferisce l'Ansa.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di sabato 18 novembre 2023. L'uomo stava svolgendo un intervento di edilizia acrobatica quando si è sentito male. Sul posto è stata inviata l'automedica Golf 3 del 118 insieme a un'ambulanza della Croce Verde San Gottardo, vista la zona impervia è stato anche utilizzato l'elicottero Drago dei vigili del fuoco per calare l'equipe medica direttamente sul tetto dell'abitazione. I tentativi di rianimazione sono andati avanti per circa due ore anche durante il trasporto all'ospedale San Martino di Genova, dove è stato constatato il decesso. Il pm di turno ha disposto ulteriori accertamenti alla polizia giudiziaria, nelle prossime ore verrà deciso se eseguire l'autopsia.

Sull'accaduto si è espresso anche il sindacato Fillea Cgil, il segretario Federico Pezzoli dichiara: "In attesa di conoscere cosa sia accaduto, la Fillea Cgil esprime il suo cordoglio ai familiari e ai colleghi del lavoratore deceduto. Quella delle morti sul lavoro è diventata un'autentica emergenza nazionale. Per stroncare questa piaga servono maggiore formazione e prevenzione e, come richiediamo a gran voce da tempo, un aumento delle risorse umane per gli organi competenti sanzionatori quali Asl e Ispettorato del Lavoro".

