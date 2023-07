Motociclista si sente male durante una gita: elicottero e soccorso alpino in azione

Un motociclista di 63 anni si è sentito male questa mattina mentre era impegnato in una gita nell'entroterra: il malore poco prima delle 8,30 mentre si trovava in via Romitorio, a Masone. Il tempo di scendere dal mezzo e chiamare i soccorsi, che lo hanno portato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova.

Siccome la zona in cui si era fermato il centauro era difficilmente raggiungibile, sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino Cnsas e l'elicottero dei vigili del fuoco, oltre alla Croce Rossa di Masone.