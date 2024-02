Malore fatale in carcere: muore una detenuta

Malore fatale nel carcere di Pontedecimo per una donna di 60 anni detenuta dal settembre 2023 per reati legati alla produzione e al traffico illecito di droga. La donna si è sentita male stamattina, giovedì 22 febbraio 2024. Come spiega Fabio Pagani, segretario regionale Uil Polizia Penitenziaria, è stata soccorsa dallo staff sanitario allertato dal personale della polizia penitenziaria, ma purtoppo non c'è stato nulla da fare, è morta.

"A Pontedecimo sono ristretti 157 detenuti, di cui 70 donne" - spiega Pagani, che poi aggiunge: "Non è è possibile che in un istituto penitenziario non sia presente un presidio sanitario h24, ma dalle 7 alle 23. Così si lascia scoperta una fascia oraria lunga e pericolosa perché sono diversi i detenuti con patologie e problematiche sanitarie".

"Lo stato attuale delle carceri - prosegue il sindacalista - deriva da decenni di pressapochismo e malgoverno attribuibili, pressoché senza soluzione di continuità, a tutte le maggioranze parlamentari che si sono succedute. Dodicimila detenuti in più rispetto ai posti effettivamente disponibili, diciottomila agenti del Corpo di polizia penitenziaria in meno, disorganizzazione, deficienze sanitarie, strutture fatiscenti, carenze di strumentazioni e d’equipaggiamenti fanno sì che nelle carceri proliferino malaffare, violenze di ogni genere, risse e aggressioni agli operatori. Insomma, i penitenziari sono ormai l’esatto contrario di ciò che dovrebbero essere. E sia chiaro - conclude Pagani - non chiediamo né la cancellazione dei reati o delle pene né l’abrogazione del carcere, vorremmo solo che le pene e i luoghi di espiazione rispondessero al dettato costituzionale e che le prigioni fossero luoghi di legalità e giustizia utili alla società e persino all’economia e non discariche sociali nelle quali si buttano via pezzi d’umanità e, per giunta, risorse pubbliche. È indispensabile dare respiro al Corpo di Polizia penitenziaria ormai stremato, oltre che nelle forze, anche nel morale e nell’orgoglio vedendo svilito il suo ruolo nella società e mortificato il proprio diuturno sacrificio. Serve subito un decreto carceri per affrontare l’emergenza e riforme strutturali e Sanitarie".

