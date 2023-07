Malore fatale durante una festa: morto Claudio Molinari, allenatore del Mele

È mancato improvvisamente Claudio Molinari, allenatore del Mele, marito di Katia Priano della storica focacceria di Voltri, padre di due figli ed ex volontario della Croce Rossa del Ponente.

Il malore fatale per l'uomo, che ha provocato un arresto cardiaco, è arrivato durante la festa per celebrare i 40 anni della società calcistica del Mele, sabato pomeriggio sul campo Bacigalupo: purtroppo inutili i tentativi di rianimarlo della Misericordia Ponente Soccorso e dell'automedica Golf 5. Sul posto anche i carabinieri.

"Siamo distrutti, polverizzati - commenta la società sportiva sui social - un ragazzo d'oro, buono, altruista, sempre con il suo immancabile sorriso, adorato dai suoi ragazzi della scuola calcio, da tutti noi e da chi lo conosceva. Resterà un vuoto incolmabile, vivo il suo ricordo ogni volta che andremo al campo e vivo per sempre nei nostri cuori e nei nostri colori. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla moglie Katia, ai suoi figli Simone e Chiara e a tutti i suoi cari con un forte abbraccio".

Anche la Croce Rossa ricorda l'uomo: "Claudio oltre essere stato un nostro volontario era amico di vecchia data di molti di noi.

Il Consiglio Direttivo e il personale tutto del comitato è vicino alla moglie Katia Priano e ai figli in questo tragico momento. Ciao Claudio".

La celebre pasticceria e focacceria Priano di Voltri comunica che oggi, lunedì 17 giugno, l'attività verrà chiusa per alcune ore, affinché tutti possano unirsi in preghiera al grave lutto di Katia Priano e dei suoi bimbi: "Arrivederci Claudione, ti ricorderemo sorridente come lo sei sempre stato".