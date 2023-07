Si sente male durante una gita: elicottero e soccorso alpino in azione

Un escursionista di 63 anni si è sentito male questa mattina mentre era impegnato in una gita nell'entroterra in compagnia di un amico: il malore poco prima delle 8,30 mentre si trovava in a circa 3 km dall'ultimo abitato in località Romitorio, a Masone. Il suo compagno di escursione è tornato indietro fino alle prime case per chiamare i soccorsi.

Nel frattempo, il 63enne è stato raggiunto da due motociclisti che hanno segnalato la posizione esatta ai soccorsi. Alla fine, è stato portato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova.

Siccome la zona era difficilmente raggiungibile, sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino Cnsas e l'elicottero dei vigili del fuoco, oltre alla Croce Rossa di Masone.