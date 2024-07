Malore sul traghetto al largo: l'elisoccorso atterra sul ponte della nave

Duplice intervento quello effettuato sabato mattina dal reparto volo vigili del fuoco: uno per soccorrere un ciclista caduto sul monte Fasce, il secondo, su richiesta della capitaneria di porto, a circa 36 miglia al largo di Portofino.

In questo secondo caso, la richiesta è arrivata per un malore di un passeggero che necessitava di urgente trasporto in ospedale. L'elicottero Drago ha sbarcato elisoccorritori e personale medico e stabilizzato il paziente, che è stato poi imbarcato grazie, all'atterraggio sul ponte della nave.