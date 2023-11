Malata oncologica: visita annullata per allerta meteo, poi da Asl nessuno la richiama

Una cittadina del levante, malata oncologica, era in attesa di effettuare un prelievo ematico fissato per il 24 ottobre all'ospedale di Rapallo: peccato che, con l'allerta meteo, il controllo sia saltato e lei non sia mai più stata richiamata.

L'episodio è stato raccontato martedì mattina in consiglio regionale da Fabio Tosi, M5s: "Ben venga la precauzione in caso di fenomeni meteo. Tuttavia, ad allerta cessata, la vita di tutti i giorni deve riprendere il proprio iter, senza se e senza ma. E deve tassativamente riprendere tutta la programmazione sanitaria sospesa".

In sintesi, racconta Tosi, una donna affetta da patologia tumorale e, di conseguenza, soggetta a terapia salvavita (in questo caso chemioterapia) non è più stata richiamata per il prelievo ematico fissato inizialmente il 24 ottobre all'ospedale di Rapallo. Il referto doveva poi essere inviato all’Ist di Genova.

Con l'allerta, la paziente era stata contattata telefonicamente da Asl 4 per dirle che il suo appuntamento sarebbe stato annullato. "Da allora - lamenta Tosi, che chiede regole uguali per tutte le Asl della regione in caso di maltempo - sono passati 14 giorni e sappiamo con certezza che la cittadina non è stata richiamata per riprogrammare il prelievo".

Asl 4 ha replicato scusandosi e annunciando una revisione della procedura sulla riprogrammazione delle visite saltate: "Esprimiamo anzitutto il rammarico per il disservizio vissuto dalla cittadina, che è stata ricontattata oggi per chiarire l’accaduto e porgere le scuse a nome dell’azienda per l’equivoco creatosi, con reciproca piena comprensione. Con l’occasione, questa direzione intende avviare una revisione della procedura inerente la riprogrammazione delle prestazioni sociosanitarie prenotate e non ricevute, per garantire un ulteriore livello di verifica sulla fruibilità delle stesse da parte dei cittadini".