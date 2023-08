Crollo al MAIIIM, il centro d’arte contemporanea non potrà inaugurare ad ottobre

Genova dovrà ancora aspettare il MAIIIM. L’inaugurazione del nuovo Centro d'Arte multimediale del III Millennio in piazza di Negro era prevista per ottobre 2023, ma un brutto crollo del soffitto del salone centrale e un conseguente allagamento ha reso la struttura inagibile e l’apertura del nuovo museo impossibile.

“Chiediamo alle Istituzioni, e in particolare al Sindaco della città di Genova Marco Bucci e al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, un concreto sostegno per il MAIIIM – scrive la direttrice del Centro Virginia Monteverde nella lettera aperta che riportiamo qui sotto – Affinché non si disperdano le grandi potenzialità di un centro d'Arte e Cultura che rappresenta una realtà con prospettive uniche come polo innovativo di attrazione non solo per Genova e la Liguria”.

Le porte del nuovo Centro non potranno quindi aprire il 12 ottobre, la data simbolica – in omaggio alla scoperta dell’America da parte del genovese Cristoforo Colombo – prevista per l’inaugurazione. Raccontando il danno subito e presentando le idee per la stagione 2023-2024, la direttrice Monteverde ha scritto e ci ha inviato questa lettera aperta, firmata da musei, gallerie, enti, critici e curatori.

"Panta rei, tutto scorre, ammoniva Eraclito. E lo scorrere dell'acqua, incontrollato, da un tubo rotto in un'abitazione ai piani superiori dell'edificio che ospita il nuovo MAIIIM, il centro d'Arte multimediale del III Millennio, in piazza Dinegro, rischia di trascinare via l'immagine di una Genova punto di riferimento per la forma d'arte più attuale e dinamica, la Time Based Media Art, che negli ultimi mesi si è imposta all'attenzione di addetti ai lavori, media ed estimatori in Italia e in Europa.

Si prospetta un lungo stop per il Centro fortemente voluto, creato e diretto da Virginia Monteverde, che avrebbe dovuto essere inaugurato ufficialmente il prossimo 12 ottobre, ma che già ha avuto modo di farsi conoscere con una serie di eventi in preapertura, con ospiti internazionali. La struttura è infatti ora inagibile per il crollo del soffitto nel salone centrale, invaso e devastato dall'acqua.

Il programma del MAIIIM per la stagione 2023/24 prevede, fra gli altri eventi, il Festival Internazionale di Performance; il Festival delle Culture Digitali, dedicato all'universo digitale e tecnologico, non solo strettamente in campo artistico; una mostra di Studio Azzurro con annessi laboratori; la sedicesima edizione di Segrete, Tracce di Memoria, che per la prima volta esce dalla storica sede delle prigioni nella Torre Grimaldina di Palazzo Ducale, per entrare in una dimensione multimediale e avvicinare sempre di più il tema del ricordo della Shoah alle giovani generazioni, attraverso i nuovi linguaggi artistici e tecnologici; la sesta edizione della Biennale internazionale Le latitudini dell'Arte, che nel 2024 sarà dedicata alla collaborazione fra Italia e Danimarca. Oltre a talk, laboratori e workshop in fase di definizione.

Chiediamo alle Istituzioni, e in particolare al Sindaco della città di Genova Marco Bucci e al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, un concreto sostegno per il MAIIIM, affinché non si disperdano le grandi potenzialità di un centro d'Arte e Cultura che rappresenta una realtà con prospettive uniche come polo innovativo di attrazione non solo per Genova e la Liguria".

firmano:

ENTI - MUSEI - FESTIVAL CULTURALI

Sergio Noberini - presidente Casa Luzzati Alberta Campitelli - presidente dell’Accademia di Belle arti di Roma Paolo Giannone - direttore Biblioteca Universitaria di Genova Nicoletta Viziano - direttrice MuMa Genova Francesca Serrati - direttrice Museo di Villa Croce e Musei di Nervi Paola Martini - direttrice Museo Diocesano di Genova Anna Dentoni - Associazione Promotori dei Musei del Mare e ICOM Italia Adelmo Taddei - direttore Museo di Sant’Agostino, Genova Daniele Crippa - direttore Museo del Parco di Portofino Paola Cordone - direttrice istituto italiano di cultura di Amsterdam Mariangela Bruno - Biblioteca Universitaria, Genova Raffaella Ponte, storica, presidente nazionale Anverg, ex direttrice Museo del Risorgimento - Istituto Mazziniano Walter Bertini - FILSE Roberto Jarach - presidente del Memoriale della Shoah di Milano Alessandra Jarach - Memoriale della Shoah di Milano Antonella Jarach - Comunità Ebraica di Milano Ines Richter - Goethe Institut Genua Emiliano Russo - Museo interattivo di archeologia informatica di Cosenza e ETS Ariel Dello Strologo - consigliere comunale, Genova Alberto Pandolfo - consigliere comunale, Genova Federico Giacobbe - consigliere Municipio Ovest, Genova Claudio Pozzani - Festival Internazionale di poesia di Genova Consuelo Barilari - Festival dell'Eccellenza femminile Emanuele Bargelli - Festival della Scienza Alexander Balagura - Flight, mostra internazionale del cinema di Genova Andrea Rocco - Flight, mostra internazionale del cinema di Genova Carmen Vilalta - presidente e direttore artistico associazione Pasquale Anfossi - Genova

CRITICI - CURATORI - STORICI DELL’ARTE

Viana Conti - critico d’arte, Genova Franco Boggero - storico dell'arte, ex soprintendente, Genova Daniele Vergni - critico d’arte, Roma Ennio Bianco - critico d’arte, Trieste Lisa Parra - critico d’arte, Pietrasanta Willy Montini - curatore, Genova Michele Dellaria - curatore Milano Olga Bachschmidt - curatrice Milano John Sillevis - curatore e critico d’Arte, L’Aia Roberto Mastroianni - curatore e critico d’arte, Torino Pietro Bellantone - curatore Genova Virginia Gazzoni - curatrice Milano Carlo Micheli - curatore Mantova Carla Tocchetti - curatrice Varese Andrea Paganetto - storico dell’Arte e formatore Patrizia Sommella - storica dell’arte e curatrice Tatiana Bazzichelli - direttore artistico e founder Disruption Network Lab, Berlino

GALLERIE

Ambra Gaudenzi - il Vicolo, Genova Caterina Gualco - Archivio Gualco, Genova Elisabetta Rossetti - Studio Rossetti, Genova Clelia Belgrado - VisionQuest, Genova Chico Schoen - Guidi & Schoen, Genova Gianfranco Pancrazio - Leonardi, Genova Roberto Licata - Galleria San Lorenzo, Genova Limbania Fieschi - Unimedia, Genova Stella Rouskova - Galleria Stella Rouskova, Genova Marcella Novotny - Artroom, Genova Alessio Paladini - in Arte, Genova Stefania Ghiglione - Capoverso, Genova Michele Campanella - Arte Studio, Genova Galleria Casana 11, Genova Manuela Composti - Ca di Fra - Milano Maxela Composti - Ca di Fra - Milano Claudio Composti - Galleria MC2 - Milano Emanuela Romano - A Pick Gallery, Torino Sergio Mandelli - Mandelli Arte - Monza Isabel Bernheimer (Monaco di Baviera e Berlino) Camilla Fiorin - ColophonArte - Belluno Paolo Mozzo - Artantide - Verona Luca Rezzolla - Breed Art Studio - Amsterdam Luisa Catucci - Luisa Catucci Gallery - Berlino Oscar Ramos - NSFW/Svilova, Göteborg Dafne Leidi - NSFW/Svilova, Göteborg Jeroen Dijkstra - direttore Livingstone gallery, The Hague e Berlin



ARTISTI

Giuseppe Negro - Catanzaro Paola Rando - Genova Riccardo Gusmaroli - Milano Lory Ginedumont - Genova Fukushi Ito - Milano Luisa Mazza - Roma Carla Crosio - Vercelli Marilena Vita - Siracusa Georgia Fambris - Atene Francesco Candeloro - Venezia Carla Iacono - Genova Riccarda Montenero - Parigi Isabel Consigliere - Genova Margherita Levo Rosenberg - Genova Setszuko - Milano Daniele Sigalot - Roma Marco Nereo Rotelli - Milano Gian Luca Groppi - Genova Roberto Rossini - Genova Andreas Burger - Berlino Angelo Pretolani - Genova Jan kuck - Berlino PierPaolo Koss - Genova Carla Bedini - Milano Carla Benvenuto - Genova Pier Giorgio De Pinto - Svizzera Manuel FELISI - Milano Federico Bonelli - Amsterdam Samantha Stella - Milano Nina Staehli - Svizzera Walter Willy Williman - Svizzera Maurizio Camerani - Ferrara Leslie Johnson - Svezia Franziska Greber - Svizzera Vania Elettra Tam - Mantova Adriano Engelbrecht - Parma Alessandro Zannier - Treviso Elisabetta Di sopra - Venezia Gregorio Giannotta - Genova Roberto Perotti - Genova Susanne Hofer - Svizzera Ilaria Margutti - Arezzo Melkio - Genova Cristiano Cesolari - Berlino Loredana Galante - Milano Annalisa Pisoni - Genova Davide Ragazzi - Genova Mauro Panichella - Genova Giulia Vasta - Genova Alessandra Vinotto - Genova Sabina Feroci - Carrara Costantino Ciervo - Berlino Liliana Iadeluca - Genova Roberta Buccellati - Genova Silvano Rubino -Venezia Virginia Cafiero - Genova Roberto De Luca - Svizzera Silvano Repetto - Svizzera Tatiana Todorovic - Amsterdam Connie Bellantonio - Genova Mimmo Padovano - Genova Patrizia Traverso - Genova Alessandra Carrea - Genova Marcela Cernadas - Siviglia Viviana Milan - Genova Michelangelo Galliani - Firenze Carolina Italiani - Genova Leo Erken - Amsterdam Armida Gandini - Brescia

PROFESSIONISTI VARI

Gianluigi Colin - giornalista e artista - Milano Giuliano Galletta - giornalista e artista Genova Stefano Bigazzi - giornalista e artista Genova Gregorio Botta - giornalista e artista Roma Luca Borzani - storico, ex presidente Palazzo Ducale Francesco De Nicola, presidente Società Dante Alighieri Liguria Alberto Diaspro - direttore di Ricerca IIT Istituto Italiano di Tecnologia, Genova Derrick de Kerckove - sociologo del digitale, Canada Aristide Massardo ingegnere, Università di Genova Georgia Cesarone - presidente CTI Liguria Massimiliano Margarone - ingegnere Genova Renato Minei - informatico, Roma Alvise Gautieri - Roma Paolo Bonelli - Fisico, Milano Emanuele Negro - Fisico ambientalista, Torino Mauro Boero - Fisico - Ufficio europeo Brevetti, l’Aia Claudio Lombardo - General Menager Digital Institute of Cancer Outcomes Research, Bruxelles, Belgio Nicola Canessa - architetto, Genova Aldo Di Marco - architetto, Genova Giovanni Spalla - architetto, Genova Rosangela Mammola - architetto, Genova Luigi D’Alessandro - architetto, Bergamo Milena Matteini - architetto, Genova Enza Di Vinci - architetto e curatore Genova Luca Mazzari - architetto, Genova Liliana Leone - architetto, Genova Valerio Aprigliano - art director e graphic designer, Genova Gabriella De Filippis - avvocato, Genova Fulvia Steardo - avvocato cassazionista, Genova Giovanna Comandè - avvocato, Genova Paola Cimegotto Venema - avvocato - Amsterdam Alessandra Lancellotti - psicologa Genova Ada Cortese - psicologa Genova Myriam De Nardis - esperta in contratti pubblici, Genova Tiziana Cattanei - direttore Coop Liguria Olga Cirone - graphic designer, Genova Matteo Musi - graphic designer, Genova Antonello Cassan - editore, Genova Massimo Morasso - scrittore, Genova Marion Corradi - scrittrice, Genova Cristina Dotto - psicologa e scrittrice, Genova Barbara Garassino - scrittrice, Genova



SPETTACOLO, MUSICA,TEATRO

Angela Zapolla - Musicista Livia Mondini - cantante - Genova Alessia Cotta Ramusino - Cantautrice Michela Resi - Cantante - Firenze Gianluca Valentini - regista Genova Laura Sicignano - teatro, Genova Franca Fioravanti (Teatro delle Nuvole Genova) Marina Giardina - Compagnia Filò Genova Gloria Manaratti - Compagnia Filò Genova Nicoletta Bernardini - Compagnia Filò, Genova Manuela Valenti - attrice di teatro, Genova Raffaele Casagrande, attore e regista di teatro, Genova Ottavia Fusco Squitieri - attrice e scrittrice, Roma Matteo Rossi - attore e scrittore, Genova Marco Cacciamani - Sound design, Genova Flavia Pareto - associazione musicale, Genova Andrea Morsero - musicista, Pavia Roberto Lucanato - musicista Osvaldo Giordano - tecnico suono e luci, Genova Luca Riccio - tecnico video, Savona Gerardo Fornaro - Sound design, Genova



ALTRI SOSTENITORI

Daniela Rughetti - operatrice sociale Genova Domenico Chionetti - Comunità San Benedetto, Genova Don Paolo Farinella - Genova Luciano Marcello - Alpim, Genova Alessandra Brizzi - Genova Annamaria D’Ursi - Genova Loana Salierno - Genova Rossana Pavone - Genova Annamaria Guerrini - imprenditrice, Genova Patrizia Cicala - imprenditrice, Genova Mauro Gaggero, Genova Mario Galberti - Brescia Maurizio Parodi - Genova