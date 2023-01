L'appello del Comune per trovare il proprietario di due maialini vietnamiti

Un curioso appello è comparso sull'albo pretorio del Comune di Genova, un annuncio ufficiale per ritrovare i padroni o il padrone di due maialini vietnamiti ritrovati circa dieci mesi fa.

I due animali sono stati trovati a Molassana il 22 marzo 2022, sono due esemplari adulti, un maschio e una femmina, e sono privi di identificativo. Del proprietario non ci sono tracce, in questo lungo periodo non è stato rintracciato, questo è il motivo per cui è stato pubblicato l'annuncio, dove si legge che "decorsi i termini di pubblicazione dell'avviso, senza che si presenti il proprietario, gli animali saranno considerati adottabili da parte di terzi".

Il documento è comparso sull'albo pretorio mercoledì 11 gennaio 2023 e rimarrà pubblicato fino a mercoledì 25 gennaio.