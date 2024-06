Delitto Mahmoud, Bob: "Non c'entro niente, i rapporti tra noi erano buoni"

"Io non c'entro niente in questa storia, i rapporti tra me e Mahmoud erano buoni". Così Alì Abdelghani, detto Bob, imputato insieme a Abdelwahab Kamel, detto Tito al processo per la morte di Mahmoud Abdalla, il 19enne egiziano ucciso, mutilato e decapitato la scorsa estate. I due, difesi dagli avvocati Salvatore Calandra, Elisa Traverso, Carlo Manti e Fabio Di Salvo, sono imputati per omicidio aggravato e occultamento di cadavere.

Bob ha chiesto di prendere la parola, ma è stato subito stoppato dal giudice Massimo Cusatti, dopo la deposizione del fratello di Mahmoud, che lavorava nella barberia di via Vado, a Chiavari: 'Alì Barber Shop', di proprietà di Alì e gestita da Tito e Bob, fratello di Alì.

L'udienza si è poi concentrata sui rapporti di lavoro all'interno della barberia. Tra i testimoni della pm Daniela Pischetola è stato sentito il maresciallo dei carabinieri Fabio Giovanardi, all'epoca dei fatti nel nucleo investigativo di Genova, che ha svolto le prime perquisizioni nella barberia di via Vado e nell'appartamento di Sestri Ponente, dove Mahmoud è stato ucciso e decapitato.

Le perquisizioni, non avendo in quel momento sospetti su Tito e Bob, non erano state fatte in maniera approfondita, ma sono bastate per capire le condizioni di degrado in cui vivevano i lavoratori della barberia all'interno dell'appartamento, tra insetti e sacchi della spazzatura. Tra questi c'era anche Mahmoud.

Le indagini si sono concentrate anche sulle condizioni lavorative dei dipendenti della barberia 'Alì Barber Shop' dove dalle testimonianze degli stessi che ci lavoravano non c'erano giorni liberi e gli orari di apertura erano flessibili: "Finché c'erano clienti li facevano entrare", ha detto Giovanardi in aula.

Dall'esame dei conti correnti è emerso inoltre che Mahmoud e altri che lavoravano nella barberia, non risultassero dipendenti. Nel conto di Mahmoud risulta infatti che ci fossero versamenti di contanti, probabilmente lo stipendio ricevuto in nero.

Tra le ipotesi della procura, Mahmoud sarebbe stato ucciso perché voleva denunciare i suoi datori di lavoro. Pochi mesi prima c'era stato un accertamento della Guardia di Finanza che, anche per le testimonianze dei dipendenti, aveva accertato le irregolarità. Non risultano però provvedimenti nei confronti di Alì, che vive in Egitto.