Vendita di sciarpe e magliette allo stadio fuori orario: decine di ambulanti a processo

Magliette e gadget venduti fuori orario. Un'ordinanza della prefettura del 2021 sta mietendo diverse vittime tra i venditori ambulanti, in possesso di regolare licenza, che in occasione di ogni partita, fuori dal Ferraris, vendono magliette, sciarpe o bandiere di Genoa e Sampdoria.

L'ultimo caso è di pochi giorni fa, quando è stato discusso il processo che vedeva imputato un ambulante per violazione dell'articolo 650 del codice penale, che recita: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206". Prima di lui, altri erano già stati processati e condannati. In questo caso, la giudice Elisabetta Rizzo ha assolto l'ambulante per particolare tenuità del fatto.

Ma qual è la colpa di questi ambulanti, muniti, ricordiamo, di regolare licenza? Come detto, vendono gadget due ore prima e un'ora dopo la partita e questo è vietato dal decreto prefettizio; a farlo rispettare è la polizia locale, i cui agenti sanzionano i venditori fuori dallo stadio.

Nel decreto si parla però di pubblica incolumità, che può essere applicata, per esempio agli alcolici, ma per l'avvocato torinese Maurizio Pititto, che sta assistendo le decine di ambulanti a processo, i processi sarebbero "un'assurdità - spiega a GenovaToday - perché si continua a contestare un reato che non attiene al caso: non c’è alcun pericolo di pubblica incolumità nella vendita di gadget come sciarpe e magliette. Tutti sono in possesso di autorizzazione alla vendita. Lasciamoli lavorare questi poverini che rischiano il penale per qualche centinaio di euro".