Maggiordomo di quartiere, in costante aumento i fruitori

Sono circa 1.700, in costante aumento, i cittadini che si sono rivolti ai 18 sportelli del Maggiordomo di Quartiere su tutto il territorio ligure nei primi tre mesi dall'apertura del servizio, tra ottobre e dicembre 2020. Si tratta soprattutto di donne, in prevalenza con più di 70 anni.

Tra i servizi più richiesti, a titolo esemplificativo, il disbrigo di pratiche amministrative, il pagamento di bollettini, il ritiro di ricette e la consegna di farmaci o della spesa al domicilio, piccole manutenzioni domestiche, ritiro di pacchi e della posta, supporto e accompagnamento di persone con difficoltà deambulatorie, prenotazioni di visite e appuntamenti in posta, piccoli supporti informatici.

A tracciare un primo bilancio dell'attività, inaugurata in via sperimentale a Genova nell'estate del 2019 e avviata a regime dall'ottobre scorso con l'apertura di 18 sportelli su tutto il territorio regionale con un finanziamento di due milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo, è l'assessore al Welfare di Regione Liguria Ilaria Cavo, ideatrice del progetto, che venerdì mattina ha partecipato alla presentazione del Maggiordomo a Sestri Ponente, nella sede del Municipio.

Il servizio dei Maggiordomi di Quartiere a Sestri Ponente è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 in via Sestri 57 rosso, presso i locali del Municipio. Il contatto telefonico è 345 5974193. Nel solo mese di gennaio di quest'anno sono state 120 le persone che si sono rivolte a questo servizio.

Per quanto riguarda l'intera area metropolitana, il progetto si sviluppa attraverso sette sportelli a Genova (nel Municipio I centro est Genova presso l'ex edicola piazza Luccoli; nel Municipio VIII medio levante Genova presso l'ex edicola piazza Palermo alla Foce; nel Municipio IV media val Bisagno in via Piacenza 259-260 R, nel locale al piano strada della via principale di San Gottardo; nel Municipio V val Polcevera nella Casa di Quartiere 13D a Certosa e nel Municipio VI medio ponente in via Sestri 7) e altri due sportelli 'diffusi', uno nel levante tra i Comuni di Camogli, Avegno e Sori e l'altro in Valle Stura tra Masone, Rossiglione, Mele e Campo Ligure, dove, su proposta dell'Unione dei Comuni, i maggiordomi hanno in uso un mezzo di trasporto (pulmino 9 posti/navetta) per unire il territorio e garantire un supporto alle persone che necessitano di un aiuto per potersi recare in paese.

Gli altri 11 sportelli:

Sportelli maggiordomo di quartiere nel savonese (capofila la cooperativa sociale Lanza del Vasto)

Savona (Casa del volontariato, via San Lorenzo 6)

Cairo Montenotte (Via Fratelli Francia 12)

Loano (via S. Agostino 13)

Finale Ligure (Palazzo Ruffini, via Pertica 24)

Sportelli maggiordomo di quartiere nell'Imperiese (capofila la coop. Sociale Jobel)

Imperia (Via XXV Aprile 44)

Sanremo (Via Peirogallo 16)

Ventimiglia (Via Sottoconvento 86)

Pieve di Teco (Via San Giovanni 1)

Sportelli maggiordomo di quartiere nello Spezzino (capofila Associazione Mondo Nuovo Caritas)