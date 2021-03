La denuncia di un padre: «La mia ex moglie ha portato via nostra figlia»

Da circa un mese un padre, residente a Genova, non ha più notizie della figlia. Secondo quanto denunciato dall'uomo, l'ex moglie, con passaporto diplomatico ecuadoriano, ha portato via dall'Italia la figlia di sette anni, in affido condiviso fra i due genitori.

Procura di Genova e Farnesina sono al lavoro per avere risposte dal Paese Sudamericano e per trovare soluzioni, meno trumatiche possibile per la piccola. Stando a quanto riferito dal padre, non è la prima volta che la donna lascia l'Italia con la figlia, senza la sua autorizzazione.

Martedì 9 febbraio l'uomo è andato a prendere la figlia a scuola e così ha scoperto che di lei non c'era più traccia dal venerdì precedente.