Segnalato dai negozianti della zona, giovane spacciatore finisce in carcere

La polizia locale è riuscita a interrompere un giro di spaccio di droga su segnalazione di un gruppo di commercianti del quartiere di San Fruttuoso. Un genovese di 21 anni, S. A. N. le sue iniziali, è stato arrestato e portato in carcere a Marassi. Il giovane aveva addosso quasi un etto di hashish e nascondeva in casa 141 grammi della stessa sostanza stupefacente, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento.

A condurre l'operazione sono stati gli agenti del reparto Sicurezza Urbana - Settore Reparti Speciali della polizia locale, dopo che un gruppo di commercianti di San Fruttuoso avevano notato un traffico illecito nella zona di via Canevari e strade limitrofe.

Lunedì 7 marzo il giovane è finito in manette dopo essere stato intercettato dagli operatori della polizia locale - con l'ausilio dell'unità cinofila - all'interno del parco pubblico attiguo al santuario dei Frati Minori Francescani, in salita Nuova Nostra Signora del Monte.

Da una prima ispezione, S. A. N. è stato trovato in possesso di un panetto di sostanza avvolta in cellophane, che le analisi hanno poi ricondotto a derivato della cannabis. Considerati i precedenti specifici, gli agenti hanno proceduto con la perquisizione domiciliare.

In casa, il giovane aveva 141 grammi della stessa sostanza, oltre a una somma di denaro pari a 2.590 euro in banconote di piccolo taglio (probabilmente frutto dei suoi commerci illeciti), tre bilancini di precisione e 144 bustine trasparenti per il confezionamento, tre telefoni cellulari posti sotto sequestro. In casa era presente anche una piccola cassaforte non murata, anch'essa posta sotto sequestro.