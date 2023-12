Ubriaco cade da un muretto e finisce in ospedale

Un giovane è finito in ospedale dopo essere caduto da un muretto nella zona della Maddalena, nel centro storico.

Poco dopo le ore tre di notte sono stati chiamati i soccorsi. La missione del 118 è partita in codice rosso con automedica Golf 4 e ambulanza della Croce Verde Genovese, poi per fortuna le condizioni del ferito si sono rivelati meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento.

L'uomo è stato soccorso e portato in codice giallo all'ospedale San Martino per i traumi riportati. In via della Maddalena è intervenuta anche la polizia per chiarire la dinamica della caduta e capire se si trattasse di un incidente o di una lite finita con una spinta. Sembra che il giovane abbia perso da solo l'equilibrio perché ubriaco.

