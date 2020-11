Nuovo punto scommesse alla Maddalena, protesta delle associazioni: «Un passo avanti e due indietro»

Non hanno fatto in tempo a rallegrarsi di una nuova apertura virtuosa alla Maddalena, che si sono visti aprire una nuova attività decisamente meno virtuosa: una sala scommesse.

La denuncia arriva dalle associazioni che da anni si battono per riqualificare una zona del centro storico tanto affascinante quanto fragile e critica. L’Associazione Amici della Maddalena, in particolare, ha parlato di «un passo avanti e uno indietro».

«Se ieri eravamo felici della nuova apertura di un'attività sana in via della Maddalena, oggi vediamo sbarrata questa gioia da quello che accadrà poche serrande più in la - scrive l’associazione - In via della Maddalena sta per aprire un punto scommesse sportive. Proprio nella via più fragile e complicata di tutto il centro storico. Non bastavano i minimarket che vendono alcolici a basso costo, non bastavano le attività illecite protette dalla malavita e di conseguenza le saracinesce abbassate di chi non ha avuto aiuti concreti o il ritorno pericoloso dell'abitabilità dei bassi. Qualcosa mancava per completare il quadro di disagio che ogni giorno abitanti e commercianti si ritrovano a vivere».

Per l’Ama - e per al Rete Centro Storico, in cui è inserita - si tratta di «un fallimento su tutti i fronti: quello della legalità, quello della sicurezza e quello delle vie con commercio sano. Chiediamo trasparenza e indagini serie su questa apertura, che riteniamo pericolosissima».

La richiesta è poi quella di unirsi alla protesta: «Se volete far sentire il vostro dissenso e preoccupazione per questa nuova apertura - concludono - potere scrivere all'assessorato del commercio asscommercioeventievallate@comune.genova.it oppure al comando di polizia municipale vigilanza@comune.genova.it».