Controlli anti spaccio nel centro storico: un arresto e una denuncia

Il servizio svolto dai carabinieri della Maddalena in via Prè

/ Via di Prè

Nella serata di ieri, nell’ambito deo controlli svolti nel centro storico per il contrasto dello spaccio di stupefacenti, una pattuglia dei carabinieri della Maddalena, ha sorpreso in via di Prè un 35enne nigeriano, incensurato, residente a Genova ma di fatto senza fissa dimora, a spacciare hashish ad un 45enne campano.

Bloccato, identificato e perquisito, lo straniero, trovato in possesso di ulteriori dosi di stupefacente, è stato arrestato.

Durante lo stesso servizio è stato denunciato, sempre per spaccio di stupefacenti, un altro cittadino nigeriano, un 26enne pregiudicato e richiedente asilo politico, residente in città.

Il giovane infatti è stato notato dai militari mentre cedeva una piccola quantità di hashish ad un 40enne egiziano.

Il pusher, fermato e perquisito, veniva trovato in possesso di un frammento dello stesso tipo di stupefacente.

La droga ed il denaro recuperati nell’ambito delle due distinte operazioni sono stati posti sotto sequestro; lo straniero arrestato verrà processato con rito direttissimo, mentre i due acquirenti dello stupefacente verranno segnalati

amministrativamente alla Prefettura di Genova.