Giallo in via Della Maddalena, donna trovata morta in casa

Giallo questa sera all’interno di un appartamento di via della Maddalena nel centro storico di Genova.

Una donna di circa settant’anni è stata trovata morta nel suo appartamento dal figlio. Sul posto i carabinieri, la croce verde genovese e l'automedica. Al momento non si esclude che si possa trattare anche di una morte violenta. A far ipotizzare l'omicidio è come è stata trovata la casa: disordine nelle stanze e la posizione del corpo della donna in trovato in cucina.

Ma i militari aspettano l’arrivo del medico legale il solo che potrà stabilire se si tratta di una morte naturale oppure se ci sono segni compatibili con quella violenta.