Pusher ingoia dosi di cocaina per evitare il sequestro: denunciato

Quando ha visto i carabinieri ha tentato di ingoiare le dosi di cocaina che teneva in tasca ed erano pronte per lo spaccio.

Ma i militari lo hanno fermato in tempo. Il pusher era anche in possesso di 250 euro, frutto dell’illecita attività. La droga e il denaro sono stati sequestrati, lo spacciatore è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio e per falsa attestazione sulla propria identità.

Dai controlli è infatti emerso che, durante un predente controllo, aveva fornito false generalità.